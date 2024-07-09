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Der Rabe

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 09.07.2024
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Folge 1: Der Rabe

24 Min.Folge vom 09.07.2024Ab 16

Rette sich wer kann, denn Bürgerschreck Simon Gosejohann ist wieder auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ein Feuerwerk an authentischen und hoch komischen Reaktionen, mit versteckter Kamera auf Deutschlands Straßen eingefangen. Zusammen mit eingängigem Sound und einem atemberaubenden Tempo von 50 bis 60 Clips pro Folge ist "comedystreet" laut Protagonist Simon Gosejohann "spontaner Anarcho-Humor vom finstersten Ort der Erde: dem Alltag".

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