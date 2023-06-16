Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Conjuring Kesha

Das Opernhaus der Tränen

TLCFolge vom 16.06.2023
Das Opernhaus der Tränen

Das Opernhaus der TränenJetzt kostenlos streamen

Conjuring Kesha

Folge vom 16.06.2023: Das Opernhaus der Tränen

45 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12

Kesha und der Popstar Betty Who lüften die Geheimnisse von Antoinette Hall, einem der ältesten und spukreichsten Opernhäuser Amerikas. Je tiefer sie in die dunklen Geheimnisse unter der alten Bühne eindringen, desto aggressiver werden die Geister gegenüber Kesha und ihrer Crew.

Alle verfügbaren Folgen