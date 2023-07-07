Conjuring Kesha
Folge vom 07.07.2023: Das Geheimnis der Skelette
45 Min.Folge vom 07.07.2023Ab 12
Kesha und Supermodel Karen Elson lüften den Vorhang über die Odd Fellows, eine jahrhundertealte Geheimgesellschaft, die für ihre makabren Rituale und buchstäblichen Leichen im Keller berüchtigt ist. Doch ihre Anwesenheit in der Loge löst bald alarmierende paranormale Aktivitäten aus, während Kesha sich mit dunklen Wahrheiten auseinandersetzt.
Genre:Paranormal, Abenteuer, Mystery, Reality
Altersfreigabe:
12
