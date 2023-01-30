Staffel 01 Folge 04: Beim Kochen geht's bergabJetzt kostenlos streamen
Cooking Comedians
Folge 4: Staffel 01 Folge 04: Beim Kochen geht's bergab
49 Min.Folge vom 30.01.2023Ab 6
Kochen mit dem, was da ist? Das ist ja im eigenen Zuhause schon eine große Herausforderung. Aber dann auch noch in fremden Küchen, wo man keine Sekunde weiß, was einen erwartet? Genau dieser Challenge stellt sich Kabarettist & Hobby-Koch Gerald Fleischhacker gemeinsam mit Tiroler-Haubenköchin Viktoria Fahringer. Ihre Gegner diesmal: Schauspielerin Aida Loos & Köchin Mimi von Mimilicious.
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Genre:Kochen, Comedy, Dokumentation
Altersfreigabe:
6