Staffel 1Folge 2vom 16.06.2025
Abteilung für magische Verstöße / Lehrers Liebling
Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Folge 2: Abteilung für magische Verstöße / Lehrers Liebling
22 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 6
Hazel, Cosmo und Wanda müssen eine Wunschprüfung bestehen, sonst teilt Jorgen Hazel eine effizientere, aber langweiligere Elfe zu. // Hazel hat Angst, in der Schule nicht dazuzugehören und wünscht sich, mit ihren Lehrern befreundet zu sein.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon