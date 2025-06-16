Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 16.06.2025
Abteilung für magische Verstöße / Lehrers Liebling

Abteilung für magische Verstöße / Lehrers LieblingJetzt kostenlos streamen

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Folge 2: Abteilung für magische Verstöße / Lehrers Liebling

22 Min.Folge vom 16.06.2025Ab 6

Hazel, Cosmo und Wanda müssen eine Wunschprüfung bestehen, sonst teilt Jorgen Hazel eine effizientere, aber langweiligere Elfe zu. // Hazel hat Angst, in der Schule nicht dazuzugehören und wünscht sich, mit ihren Lehrern befreundet zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Nickelodeon

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Alle 1 Staffeln und Folgen