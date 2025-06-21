Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

NickelodeonStaffel 1Folge 9vom 21.06.2025
Cookie vor Gericht / Mach ihr Ding

Cookie vor Gericht / Mach ihr DingJetzt kostenlos streamen

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Folge 9: Cookie vor Gericht / Mach ihr Ding

22 Min.Folge vom 21.06.2025Ab 6

Cookie, die Hazel als potenzielles Patenkind verloren hat, kehrt zurück, um Gerechtigkeit für sich zu erlangen. Später wird Hazel zur Assistentin ihrer Mutter, weil sie sich wünscht, mehr Zeit mit ihr verbringen zu können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch
Nickelodeon

Cosmo & Wanda: Ein neuer Wunsch

Alle 1 Staffeln und Folgen