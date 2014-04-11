Zum Inhalt springenBarrierefrei
Couponing Extrem

Chris/Antoinette

TLCFolge vom 11.04.2014
Chris/Antoinette

Chris/Antoinette

Couponing Extrem

Folge vom 11.04.2014: Chris/Antoinette

23 Min.Folge vom 11.04.2014Ab 6

„Couponing“ als Lebensform - das trifft auf Chris aus Pennsylvania voll und ganz zu. Vom Handwerkerartikel bis zur Hose - der Theologiestudent hat eine ausgeprägte Sammelleidenschaft. Antoinette in Chicago muss dagegen zusehen, wie sie über die Runden kommt. Sie ist alleinerziehend und kümmert sich zusätzlich um ihre Mutter. Um ihr knappes Haushaltsgeld aufzubessern, sammelt sie Gratis-Coupons.

