TLC
22 Min. Ab 6

Gutscheinprofi Zadia aus Maryland hat all ihre Freunde in die hohe Kunst des Gutscheinsammelns eingeweiht. Als sie eine neue Methode der Schnäppchenvorbereitung anwendet, sind alle entsetzt. Sie glauben nicht, dass Zadia damit Erfolg hat. Also gehen sie mit, als die nächste große Shoppingtour ansteht. Die beiden Texaner Briana und Jose möchten ihre Verlobung mit einem Ring besiegeln. Als Gutscheinfreak ist es für Briana Ehrensache, dass sie sich für den Ring nicht in Schulden stürzt. Sie plant daher eine Schnäppchentour, bei der sie 500 Dollar einsparen kann. Jose allerdings hat auch eine Idee. Wer kann sich durchsetzen?

