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Cracking the Code

Cracking the Code: Japans Super-Code

WELTFolge vom 12.06.2026
Cracking the Code: Japans Super-Code

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Cracking the Code

Folge vom 12.06.2026: Cracking the Code: Japans Super-Code

50 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

7. Dezember 1941: Japan startet einen Großangriff auf den US-Marinestützpunkt Pearl Harbour. Schon seit Monaten fangen alliierte Geheimdienste die japanischen JN25-Nachrichten ab. Die Kommunikation ist nicht nur einmal, sondern zweimal verschlüsselt. Knacken konnte diesen Code bisher niemand, doch die Sorge vor weiteren Angriffen wächst.

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