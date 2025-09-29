Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 29.09.2025
Folge 5: Realitystars in einem Kampf der Extreme

54 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

In der fünften Ausgabe der "Crash Games" 2025 stürzen sich Kate Merlan mit Kevin Schäfer, Oliver Hemmer mit Antonia Hemmer, Marko Petrovic mit Aleks Petrovic, Oliver Sanne mit Umut Tekin, Lorik Bunjaku mit Denise Hersing und Jade Übach mit Meike Emonts ins Fail-Gewitter.

ProSieben
