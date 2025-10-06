Finale: Krasser, härter, dreckigerJetzt kostenlos streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 6: Finale: Krasser, härter, dreckiger
56 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Staffelfinale! 20.000 € stehen auf dem Spiel! Krasser, härter, dreckiger: Die High-End-Promis in den gnadenlosen Challenges der Bocklemünder Arena. Wer bezwingt die Reality-Rivalen und wird zum Crash-Games-Champion gekrönt?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel