Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Hanni & Nanni, die Unglaublichen und die Pussy Sisster

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 19.12.2025
Folge 1: Hanni & Nanni, die Unglaublichen und die Pussy Sisster

26 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 12

Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In der Physical-Game-Show "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich drei Duos in selbst entworfenen Kampf-Outfits fünf kniffligen Hindernissen. Jeder Fehlversuch, jeder Sturz bringt Minuspunkte. Die zwei Teams mit der geringsten Anzahl an Minuspunkten ziehen ins Finale ein. Dort fighten sie um 5.000 Euro.

ProSieben
