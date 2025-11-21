Unerschrockene Extremathleten & kühne AmazonenJetzt ohne Werbung streamen
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Folge 11: Unerschrockene Extremathleten & kühne Amazonen
29 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich drei Duos in selbst entworfenen Kampf-Outfits fünf kniffligen Hindernissen: "Jolly Rogers", "Super Trash Brothers" und "Frontloop".
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Frank Hempel