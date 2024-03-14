Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Fünf unnormal tolle Spiele warten auf drei endgeile Teams

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 14.03.2024
Fünf unnormal tolle Spiele warten auf drei endgeile Teams

Crash Games - Bruchlandung der Realitystars

Folge 3: Fünf unnormal tolle Spiele warten auf drei endgeile Teams

26 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Ambitionierte Kerle, wagemutige Frauen, crashreiche Actionspiele: In "Crash Games - jeder Sturz zählt!" stellen sich die "heißen Zwillinge",  die "Double Tones" und die "Candy Girls" fünf kniffligen Hindernissen und fighten um 5.000 Euro.

