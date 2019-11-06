Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Das elektronische Krokodil

Folge 28: Das elektronische Krokodil

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Rufus B. Hartacker kauft ein programmierbares Roboter-Krokodil. Er schiebt es den Krokos als angeblichen Erlöser unter, der sie zu neuer Herrlichkeit führen will. Nur Jazz bleibt misstrauisch. Er ahnt, dass mit dem neuen Kroko etwas nicht stimmt.

