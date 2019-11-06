Staffel 1Folge 28vom 06.11.2019
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 28: Das elektronische Krokodil
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Rufus B. Hartacker kauft ein programmierbares Roboter-Krokodil. Er schiebt es den Krokos als angeblichen Erlöser unter, der sie zu neuer Herrlichkeit führen will. Nur Jazz bleibt misstrauisch. Er ahnt, dass mit dem neuen Kroko etwas nicht stimmt.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment