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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 29vom 06.11.2019
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Der Wettkampf

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 29: Der Wettkampf

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Dem Sieger der Strandwettkämpfe von Crocadoo winken zwei Wochen Gratis-Urlaub in Hartackers Luxushotel. Während die Krokodile auf ihre traditionelle Magie schwören, verlässt sich Rufus B. Hartacker lieber auf die Trickkiste seines Vogels Ajax.

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

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