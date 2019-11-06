Staffel 1Folge 29vom 06.11.2019
Der WettkampfJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 29: Der Wettkampf
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Dem Sieger der Strandwettkämpfe von Crocadoo winken zwei Wochen Gratis-Urlaub in Hartackers Luxushotel. Während die Krokodile auf ihre traditionelle Magie schwören, verlässt sich Rufus B. Hartacker lieber auf die Trickkiste seines Vogels Ajax.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
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Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
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