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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 31vom 06.11.2019
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Suche nach dem Flaschengeist

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 31: Suche nach dem Flaschengeist

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Old Verne lässt die Krokodile Flaschen sammeln. Er hofft, einen Flaschengeist zu finden. Brian entdeckt wirklich einen Dschinn. Doch dieser ist noch ein Baby. Es versteht die Sprache der Krokos nicht richtig.

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

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