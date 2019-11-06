Staffel 1Folge 31vom 06.11.2019
Suche nach dem FlaschengeistJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 31: Suche nach dem Flaschengeist
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Old Verne lässt die Krokodile Flaschen sammeln. Er hofft, einen Flaschengeist zu finden. Brian entdeckt wirklich einen Dschinn. Doch dieser ist noch ein Baby. Es versteht die Sprache der Krokos nicht richtig.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment