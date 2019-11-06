Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
Die Flucht aus dem ZirkusJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 37: Die Flucht aus dem Zirkus
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hotelmanager Hartacker hat einen Zirkus mit einigen Tieren geerbt. Die Krokodile sind Zirkusfans und lassen sich für eine Krokodilnummer engagieren. Hartacker will alle Tiere, einschließlich der Krokos, nach der Vorstellung an ein Labor verkaufen.
Alle Staffeln im Überblick
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment