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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 37vom 06.11.2019
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Die Flucht aus dem Zirkus

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 37: Die Flucht aus dem Zirkus

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hotelmanager Hartacker hat einen Zirkus mit einigen Tieren geerbt. Die Krokodile sind Zirkusfans und lassen sich für eine Krokodilnummer engagieren. Hartacker will alle Tiere, einschließlich der Krokos, nach der Vorstellung an ein Labor verkaufen.

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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

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