Staffel 1Folge 38vom 06.11.2019
Robby HoodJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 38: Robby Hood
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Old Verne erzählt den Krokodilen, dass sie früher auch Geld besessen und wie die Menschen gelebt hätten. Allerdings wurden sie von dem gierigen Sheriff Hartacker unterdrückt. Eines Tages wagte es ein Krokodil, sich dem Sheriff zu widersetzen.
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Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment