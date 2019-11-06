Staffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Die Krokodil-OlympiadeJetzt ohne Werbung streamen
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Folge 47: Die Krokodil-Olympiade
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Sieger der Krokodil-Olympiade muss zum entscheidenden Kampf gegen Jazz antreten. Der Ausgang dieses Zweikampfs entscheidet darüber, wer in den nächsten fünf Jahren als König über die Krokos herrschen wird. Auch Hartacker träumt von dem Titel.
Alle Staffeln im Überblick
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment