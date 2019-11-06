Zum Inhalt springenBarrierefrei
Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Staffel 1Folge 47vom 06.11.2019
Die Krokodil-Olympiade

Crocadoo - Die coolen Krokos kommen

Folge 47: Die Krokodil-Olympiade

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Sieger der Krokodil-Olympiade muss zum entscheidenden Kampf gegen Jazz antreten. Der Ausgang dieses Zweikampfs entscheidet darüber, wer in den nächsten fünf Jahren als König über die Krokos herrschen wird. Auch Hartacker träumt von dem Titel.

