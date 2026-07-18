Staffel 12Folge 1vom 18.07.2026
Das Casting beginntJetzt kostenlos streamen
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Folge 1: Das Casting beginnt
39 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Hunderte von wunderschönen und talentierten Frauen versammeln sich im AT&T-Stadion, um den härtesten Bewerbungsprozess im Profisport anzutreten. Sie wollen einen der begehrten Plätze im weltweit berühmtesten Cheerleading-Team der NFL.
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Alle Staffeln im Überblick
Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Cheerleading
Produktion:US, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11-16: MTV Germany