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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

MTV liveStaffel 13Folge 4vom 09.05.2026
Erfolg ist Harte Arbeit

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Dallas Cowboys Cheerleaders: Making the Team

Folge 4: Erfolg ist Harte Arbeit

40 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12

Die Veteraninnen fliegen auf die Bahamas, um sich als Cover-Girl für den Kalender zu bewerben. Danach treten alle das Trainingslager an.

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