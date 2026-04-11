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Dallas Cowboys Cheerleaders

MTVStaffel 11Folge 5vom 11.04.2026
Große Überraschungen

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Dallas Cowboys Cheerleaders

Folge 5: Große Überraschungen

39 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12

Eine neue Choreografin bringt frischen Wind ins Trainingslager. Die Anprobe der Uniformen und die Belk-Fashionshow stehen an. Die zweifache Grammy-Gewinnerin Kacey Musgraves schaut bei den Proben vorbei.

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