Dangerous Food
Folge 1: Kugelfisch und Akrobatikbrot
29 Min.Ab 12
"Galileo"-Reporterin Kim Caramella begibt sich auf die Suche nach der giftigsten Delikatesse Japans - dem Kugelfisch. Fugu gilt hier als Statussymbol und Delikatesse. Reporter Moritz Hans reist nach Usbekistan, um eine der gefährlichsten Brotbacktechniken der Welt zu erlernen - das Brotbacken in glühend heißen Tontöpfen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben