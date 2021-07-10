Das Beste aus Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
Folge 4: Best Of
168 Min.Folge vom 10.07.2021Ab 12
Seit Jahren duellieren sich Joko & Klaas rund um den Erdball. Erst schickten sie sich gegenseitig auf irrsinnige Reisen, jetzt ihre Teams. Zahlreiche Promis haben für Team Joko und Team Klaas Mut, Kraft und Willensstärke bewiesen und für Joko & Klaas um den Weltmeistertitel gekämpft. ProSieben zeigt die besten, wahnsinnigsten und spektakulärsten Duelle - vom Käserennen in England, einem besonderen Werbedreh in Griechenland bis hin zu einem hochexplosiven Dinner in Tschechien.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben