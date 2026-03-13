Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Jäger

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 15vom 13.03.2026
Der Jäger

Der JägerJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 15: Der Jäger

47 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Im Oktober 2009 verschwindet die 37-jährige Natasha Cournoyer spurlos. In ihrer Heimatstadt Laval, Kanada, sorgen sich ihre Angehörigen, während die Polizei hofft, dass Überwachungskameras ihre letzten Schritte aufgezeichnet haben.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Kabel Eins Doku
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen