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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Fatale Nächstenliebe

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 7vom 28.09.2025
Fatale Nächstenliebe

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 7: Fatale Nächstenliebe

47 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Im Februar 2008 verlässt Christopher Duncan seine Wohnung in San Antonio, Texas. Er wird nie wieder nach Hause zurückkehren. Auf der Jagd nach einem gefährlichen Mörder, sichten die Beamten das Material aus Überwachungskameras.

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