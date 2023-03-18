Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sashas unangenehmster Auftritt & Nilam Farooq in schwindelerregender Höhe

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 18.03.2023
174 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12

Der epische Kampf um den Weltmeister-Titel geht in eine neue Runde. Joko & Klaas duellieren sich in eigens zusammengestellten Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Die Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Die Entscheidungen über Triumph oder Niederlage fallen dann im Studio zwischen Joko & Klaas. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

ProSieben
