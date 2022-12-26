Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on Kaktus

ProSiebenStaffel 5Folge 1vom 26.12.2022
Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on Kaktus

Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on KaktusJetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Folge 1: Die Wolters als Marionetten & Sophie Passmann High on Kaktus

173 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 12

Im Gegensatz zu allen anderen schenken sich Joko und Klaas nichts und schicken Dennis & Benni Wolter, Sophie Passmann, Verona Pooth und Sven Hannawald in einer neuen Folge „Duell um die Welt” los, um erbittert um jeden Punkt zu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas
ProSieben
Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas

Alle 7 Staffeln und Folgen