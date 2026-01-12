Die Freizeit der Zukunft: Wie chillen wir im Jahr 2050?Jetzt kostenlos streamen
Das Galileo-Haus der Zukunft
Folge 3: Die Freizeit der Zukunft: Wie chillen wir im Jahr 2050?
25 Min.Ab 12
Roboter übernehmen den Haushalt und wir haben mehr Freizeit - aber wie sieht die aus?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Galileo-Haus der Zukunft
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben