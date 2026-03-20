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Das Gefängnis HMP

Das Gefängnis HMP Durham - Folge 2

WELTStaffel 1Folge 2vom 20.03.2026
Das Gefängnis HMP Durham - Folge 2

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Das Gefängnis HMP

Folge 2: Das Gefängnis HMP Durham - Folge 2

48 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Der Insasse Dale leidet an einer Persönlichkeitsstörung und gefährdet zunehmend das Sicherheitspersonal der Strafanstalt Durham und sich selbst. Die Gefängnisleitung und der psychologische Notdienst sehen zum Schutze aller keine andere Möglichkeit, als Dale in die Isolationshaft zu verlegen - das heißt keinen Kontakt zu anderen Insassen in einer Zelle ohne Tageslicht. Nach nur wenigen Tagen gerät seine innere Uhr aus dem Gleichgewicht. Größter Stressfaktor bleibt jedoch die Einsamkeit ...

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