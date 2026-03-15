Das geheime Leben der Kängurus
Folge 1: Känguru-Mob
46 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Eines der berühmtesten Tiere Australiens ist das Känguru. Die Doku-Serie zeigt, wie sich die hüpfenden Säugetiere ernähren, ihre Jungen aufziehen und sich gegen Fressfeinde - wie zum Beispiel den Dingo -wehren.
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Das geheime Leben der Kängurus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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