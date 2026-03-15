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Das geheime Leben der Wombats

Wombat auf Freiersfüßen

Blue AntStaffel 1Folge 2vom 15.03.2026
Wombat auf Freiersfüßen

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Das geheime Leben der Wombats

Folge 2: Wombat auf Freiersfüßen

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Der Wombat bewohnt den südlichen und östlichen Teil Australiens. Die kleinen Beuteltiere schlafen tagsüber in einer selbst geschaufelten Grube und begeben sich nachts auf Futtersuche. Wie auch bei ihren entfernten Verwandten, den Koalas, verwandeln sich die sonst ruhigen Wombats während der Paarungszeit in ziemlich aggressive Tiere.

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