Wombat auf FreiersfüßenJetzt kostenlos streamen
Das geheime Leben der Wombats
Folge 2: Wombat auf Freiersfüßen
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Der Wombat bewohnt den südlichen und östlichen Teil Australiens. Die kleinen Beuteltiere schlafen tagsüber in einer selbst geschaufelten Grube und begeben sich nachts auf Futtersuche. Wie auch bei ihren entfernten Verwandten, den Koalas, verwandeln sich die sonst ruhigen Wombats während der Paarungszeit in ziemlich aggressive Tiere.
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Alle Staffeln im Überblick
Das geheime Leben der Wombats
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Natur, Dokumentation, Tiere, Gemeinschaft, Umwelt
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media