Das große Backen - Australien
Folge 3: Kunst auf Teig
64 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 6
Es ist Brotwoche und noch 10 Kandidat:innen sind im Rennen. Eine schwierige schwedische Technik-Runde steht an, bei der sich so manche Bäcker:innen einen Wolf knoten. Den Abschluss bildet ein kleiner Ausflug ins Grüne. Wer kann den Wochenseig nach Hause holen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Australien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:AU, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH