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Das große Backen

Zwei alte Kandidat:innen sind zurück - und wechseln die Rollen

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 03.10.2022
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Das große Backen

Folge 5: Zwei alte Kandidat:innen sind zurück - und wechseln die Rollen

118 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 6

Die fünfte Woche startet mit einem echten Klassiker: dem Apfelkuchen. Ob gedeckt oder mit Crumble, Tarte Tatin, Rolle oder Strudel - einzig eine hierzulande angebaute Apfelsorte muss zum Einsatz kommen. In der Technischen Prüfung warten gleich zwei Überraschungsgäste: Bianca und Hannes haben bereits bei "Das große Backen" mitgemacht und wollen von den Bäcker:innen einen "Deco Roll Cake" sehen. Und auf welche Backzelt-Miniaturen darf sich die Jury in der Highlight-Aufgabe freuen?

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