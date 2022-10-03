Zwei alte Kandidat:innen sind zurück - und wechseln die RollenJetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 5: Zwei alte Kandidat:innen sind zurück - und wechseln die Rollen
118 Min.Folge vom 03.10.2022Ab 6
Die fünfte Woche startet mit einem echten Klassiker: dem Apfelkuchen. Ob gedeckt oder mit Crumble, Tarte Tatin, Rolle oder Strudel - einzig eine hierzulande angebaute Apfelsorte muss zum Einsatz kommen. In der Technischen Prüfung warten gleich zwei Überraschungsgäste: Bianca und Hannes haben bereits bei "Das große Backen" mitgemacht und wollen von den Bäcker:innen einen "Deco Roll Cake" sehen. Und auf welche Backzelt-Miniaturen darf sich die Jury in der Highlight-Aufgabe freuen?
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen