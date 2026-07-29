Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"Jetzt ohne Werbung streamen
Das große Backen
Folge 2: Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität - 100. Folge "Das große Backen"
116 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
"Das große Backen" feiert seine 100. Folge. Zum Jubiläum stehen kreative Brandteig-Kreationen, 100 gemeinsame Bärentatzen-Herzen und Neuinterpretationen beliebter Torten aus vergangenen Staffeln auf dem Programm. Zwischen Nostalgie, Präzision und Kreativität entscheidet sich erneut, wer im Wettbewerb bleiben darf.
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-14: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen