Das große Promi-Büßen - Filow reacts
Folge 6: Das Tribunal der Loser schockt Filow
98 Min.Ab 12
Filow läuft beim Sprichwort-Raten auf Hochtouren. Das Tribunal der Loser überrascht den Streamer jedoch sehr. Jörg ist raus und Filow bleibt sprachlos zurück. Das Taktieren und Manipulieren der Promis hat er unterschätzt.
