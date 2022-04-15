Das große Promibacken - Osterspezial 2022Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken - Osterspezial
Folge vom 15.04.2022: Das große Promibacken - Osterspezial 2022
121 Min.Folge vom 15.04.2022Ab 6
Im Osterspezial treten sechs prominente Hobbybäcker:innen in Dreier-Teams gegeneinander an. Team 1: Marijke Amado, Julius Brink und Franziska Knuppe. Team 2: Ross Antony, Stefanie Hertel und Pascal Hens. Teamwork ist also gefragt, denn beim Osterspezial werden die Jury-Punkte im Team vergeben. Die Promis erstellen gemeinsam eine prächtige Ostertafel, auf der sie die Gebäcke mit allen drei Aufgaben präsentieren. Das Sieger:innentrio bekommt 10.000 Euro für einen guten Zweck.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen