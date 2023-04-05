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Das große Promibacken - Osterspezial

Das große Promibacken - Osterspezial 2023

SAT.1Folge vom 05.04.2023
Das große Promibacken - Osterspezial 2023

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Das große Promibacken - Osterspezial

Folge vom 05.04.2023: Das große Promibacken - Osterspezial 2023

122 Min.Folge vom 05.04.2023Ab 6

Im Osterspezial treten sechs erfahrene Promi-Bäcker:innen in Zweierteams gegeneinander an: Schauspielerin Janine Kunze und Moderator Ralph Morgenstern, Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon sowie Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski. Die Duos müssen drei ostertypische Aufgaben absolvieren und dabei Teamgeist und Kreativität beweisen. Die Sieger mit der höchsten Punktzahl bekommen 10.000 Euro für einen guten Zweck.

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