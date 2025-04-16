Das große Promibacken - Osterspezial 2025Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken - Osterspezial
Folge vom 16.04.2025: Das große Promibacken - Osterspezial 2025
116 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6
Im Osterspezial treten je drei prominente Back-Küken mit einem alten Back-Hasen an ihrer Seite gegeneinander an: die unterhaltsamen Show-Profis Jochen Schropp und Kim Fisher, das musikalische Power-Couple Christina und Luca Hänni sowie das schlagfertige Show-Urgestein Ulla Kock am Brink und der spitzzüngige Satiriker Oliver Kalkofe. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Den Gewinnern winken 10.000 Euro für einen guten Zweck.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen