Das große Promibacken - Osterspezial

116 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 6

Im Osterspezial treten je drei prominente Back-Küken mit einem alten Back-Hasen an ihrer Seite gegeneinander an: die unterhaltsamen Show-Profis Jochen Schropp und Kim Fisher, das musikalische Power-Couple Christina und Luca Hänni sowie das schlagfertige Show-Urgestein Ulla Kock am Brink und der spitzzüngige Satiriker Oliver Kalkofe. In drei Oster-Challenges backen die Teams um den Sieg. Den Gewinnern winken 10.000 Euro für einen guten Zweck.

