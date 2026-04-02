Das große Promibacken - Osterspezial 2026Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken - Osterspezial
Folge vom 02.04.2026: Das große Promibacken - Osterspezial 2026
121 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
Eiersuche, Schokohasen und backende Promis: Sechs Stars treten in drei Duos an - je ein Backprofi mit einem Neuling. Mit dabei sind Madita van Hülsen und Matthias Killing, Vincents Gross und Stefanie Heinzmann sowie Raúl Richter und Elena Uhlig. Gebacken werden Cupcake-Blumensträuße, gefüllte Ostereier im Kadayif-Nest und 3D-Tiertorten. Wer holt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen