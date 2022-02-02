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Das große Promibacken

Süß trifft salzig - Neue Geschmäcker

SAT.1Staffel 6Folge 4vom 02.02.2022
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Das große Promibacken

Folge 4: Süß trifft salzig - Neue Geschmäcker

116 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6

Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser Aufgabe 1 sollen die verbliebenen fünf Promibäcker:innen einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidat:innen einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe 3 setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.

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