Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Das ProSieben Auswärtsspiel
Folge 1: Folge 1
183 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Das Fernsehen ist da! ProSieben fällt mit der Show ins Haus: "Das ProSieben Auswärtsspiel" bringt die große Show in die vier Wände eines Zuschauers - live, überraschend und mit allem, was dazugehört. Wann der Kandidat erfährt, dass er im Rampenlicht steht? Wenn Palina, Elton, prominente Gäste und Kamerateams plötzlich im Wohnzimmer stehen und sich die Nachbarschaft in die aufregendste TV-Showbühne Deutschlands verwandelt. In neun Runden kann der Kandidat 100.000 Euro gewinnen. Rechte: ProSieben
Das ProSieben Auswärtsspiel
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben