Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

Die jungen Weltreisenden gegen die lebensfrohen Geschiedenen

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 29.05.2024
Die jungen Weltreisenden gegen die lebensfrohen Geschiedenen

Die jungen Weltreisenden gegen die lebensfrohen GeschiedenenJetzt kostenlos streamen

Das Schnäppchen-Menü - Drei Gänge, fertig, los!

Folge 12: Die jungen Weltreisenden gegen die lebensfrohen Geschiedenen

45 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

Spitzenkoch Alexander Kumptner sucht das beste "Schnäppchen-Menü": Wie kocht man mit beschränktem Budget abwechslungsreich und lecker? Diese Frage stellt der österreichische Haubenkoch seinen Kandidat:innen. Zwei Teams treten jeweils gegeneinander an, um das beste Drei-Gänge-Menü mit einem Budget von nur 20 Euro zu kochen. Anschließend bewertet Alexander Kumptner die Gerichte. Wer kann den TV-Koch überzeugen und geht mit einem Preisgeld von 500 Euro nach Hause?

