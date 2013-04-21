Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 21.04.2013: Im Wüstenbecken New Mexicos
44 Min.Folge vom 21.04.2013Ab 12
In dieser Episode kämpfen sich Cody Lundin und sein Partner Joe durch die Chihuahua Wüste im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko. Die riesige Einöde ist mit einer Fläche von 360.000 Quadratkilometern so groß wie Deutschland. Um die Mittagszeit steigt hier das Thermometer auf über 50 Grad Celsius. Unter solchen extremen Bedingungen verliert ein Mensch pro Stunde gut und gerne einen Liter Flüssigkeit. Die Suche nach sauberem Trinkwasser hat für das Survival-Duo deshalb oberste Priorität. Und um die Nahrungsversorgung ist es in New Mexico ähnlich schlecht bestellt: Der Tierkadaver, auf den die Abenteuer stoßen, ist schon vollkommen verwest. Dann gibt es zum Abendessen eben Klapperschlange statt Rindfleisch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.