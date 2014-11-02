Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 02.11.2014: An den Fjorden Neuseelands
44 Min.Folge vom 02.11.2014Ab 12
Schneebedeckte Gipfel, steile Fjorde und Wasserfälle, die Hunderte Meter in die Tiefe stürzen: Die Südinsel Neuseelands ist ein wildes Naturjuwel. Doch wenn man sich mit spartanischer Ausrüstung am Leben halten und einen Weg zurück in die Zivilisation finden muss, wird die landschaftliche Schönheit schnell zur Nebensache. Diesmal muss das Survival-Duo Dauerregen und Schlammlawinen trotzen und sich durch moosbedeckte Wälder bis zur rettenden Küste durchkämpfen.
Genre:Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
