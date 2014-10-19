Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel
Folge vom 19.10.2014: Geheimnisvolles Peru
44 Min. Ab 6
In den Anden bläst Ex-Soldat Joseph Teti und seinem Partner Matt Graham bei dichtem Nebel ein kalter, nasser Wind um die Ohren. Die dünne Luft in viereinhalbtausend Metern Höhe tut ihr Übriges. Wenn die beiden Outdoor-Profis in dieser unwirtlichen Region überleben wollen, müssen sie schnellstens in niedere Gefilde absteigen. Doch ein falscher Schritt im rutschigen Gelände, und die Survival-Tour nimmt ein böses Ende. Beim Höllentrip in Peru sind die Abenteurer auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen.
Reality, Natur, Anleitung/Tutorial, Abenteuer
6
6
