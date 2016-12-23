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Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

In den Bergen Kroatiens

DMAXFolge vom 23.12.2016
In den Bergen Kroatiens

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Das Survival-Duo: Zwei Männer, ein Ziel

Folge vom 23.12.2016: In den Bergen Kroatiens

45 Min.Folge vom 23.12.2016Ab 12

Kroatien zählt mit seinen traumhaften Küsten zu den beliebtesten Ferienzielen Europas. Doch „Green Beret“ Grady Powell und Buschmann Josh James planen an der Adria keinen gemütlichen Badeurlaub. Stattdessen kämpfen sich die Abenteurer dort durch schwieriges Terrain. Im Velebit-Gebirge bekommen es die Männer mit heftigen Windböen zu tun und das Wetter ändert sich im Minutentakt. Wenn die beiden unterschiedlichen Charaktere dort überleben wollen, müssen sie sich dringend auf eine gemeinsame Survival-Strategie einigen.

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