Das Unerklärliche mit William Shatner
Folge 39: Mysteriöse Monolithen
41 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Überall auf der Welt gibt es riesige Monolithen, die unsere Vorfahren aus massivem Fels erschufen. Welchem Zweck dienten diese gewaltigen Steinmonumente? Erfüllten sie eine rituelle Funktion? Waren sie dazu gedacht, die Götter zu ehren?
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Das Unerklärliche mit William Shatner
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal, Dokumentation
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: A&E Television Networks, LLC & © Season 1: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Alamy