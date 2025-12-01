Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das verschwundene Gold der Azteken

Die Schatzkammer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 14.12.2025
Die Schatzkammer

Folge 7: Die Schatzkammer

42 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

In Utah sind die Dillmans mit Bohrungen beschäftigt, die im besten Fall die verborgene Schatzkammer enthüllen sollen, von der schon der Großvater sprach. Familie Villescas folgt indes in New Mexiko weiterhin den Spuren der Conquistadoras. Eine folgenschwere Entdeckung lässt nicht lange auf sich warten.

Kabel Eins Doku
